«تشكيل» يطلق صندوقاً بخمسمئة ألف درهم للمنح الدراسية

المصدر: دبي-البيان

أعلن مركز «تشكيل» عن إطلاق صندوقٍ لدعم الفنانين والمصممين المبدعين المقيمين في دولة الإمارات، بقيمة 500.000 درهم، بهدف تعزيز ممارساتهم والمساهمة في تطوير القطاع الثقافي وتنويعه في الدولة.

ويأتي إطلاق صندوق «تشكيل» للمنح الدراسية في إطار مبادرات المركز المستمرة والرامية إلى مساعدة الفنانين والمصممين المقيمين في دولة الإمارات ورعايتهم وتوجيههم. وسيقدّم الصندوق التمويل اللازم للرسوم الدراسية، ما يتيح للفنانين المختارين متابعة دراساتهم العليا في الفنون البصرية والتصميم سواء في داخل الدولة أو خارجها. وسيدعو المركز خريجيه وأعضاءه للتقدم بطلبات الحصول على التمويل كل عامين.

وفي هذا السياق، أعلن المركز عن أسماء أول دفعة من الحاصلين على المنح الدراسية، وذلك للعامين الدراسيين 2021-2023، والتي نالها كل من علياء بن عمير ولينا غالب وفيصل الملك.

وقالت ليسا باليتشغار نائبة مدير مؤسسة «تشكيل»، إن رسالة مركز «تشكيل» منذ افتتاحه في العام 2008، تمثلت في تمكين الفنانين والمصممين المقيمين على أرض الإمارات من تأسيس حياة مهنية طموحة في هذا البلد المعطاء. وأكّدت أن الاستثمار في التطوير المهني لهؤلاء الفنانين ورعايتهم من شأنه المساهمة في بناء «إرث من المهارات والمعرفة والخبرة التي ستعود بالنفع على قطاع الفنون والتصميم في دولة الإمارات في السنوات القادمة». وأضافت: «يتكامل صندوق»تشكيل«للمنح الدراسية مع مجموعتنا الحالية من المبادرات التي تشمل برنامج»الممارسة النقدية«وبرنامج»تنوين«للتصميم».

وأكّدت باليتشغار التزام «تشكيل» بتعزيز مسيرة المبدعين في دولة الإمارات عبر دعمهم في نيل شهادات التعليم العالي في مختلف تخصصات الفنون البصرية والتصميم، ومضت إلى القول: «نريدهم أن يوسعوا حدود إمكانياتهم وأن يعودوا محمّلين بالمعرفة والأدوات الملهمة والداعمة للآخرين عبر متابعة فرص التعلم التي يتيحها تشكيل».

2023

ومن المقرّر أن يقدّم الصندوق دعمه للمجموعة التالية من الدارسين بعد عامين، بين مارس ومايو 2023. ويجب أن يكون المتقدمون للحصول على المنح الدراسية أعضاء في مركز «تشكيل» لمدة عام على الأقلّ أو من خريجي برنامج الممارسة النقدية أو برنامج تنوين. ويمكن الاطلاع على المعلومات الوافية حول الشروط والأحكام وكيفية التقدّم بطلب الحصول على المنحة الدراسية، عبر الكتابة إلى مركز تشكيل عبر البريد الإلكتروني tashkeel@tashkeel.org مع وضع العبارة Tashkeel Scholarship Fund في العنوان.

هذا، وينبغي للمتقدمين بطلب الحصول على المنحة الدراسية أن يتمكنوا من إظهار الطريقة التي ستساهم بها دراستهم العليا في تحقيق التنمية المهنية التي ينشدونها وإضافة قيمة ملموسة إلى مشهد الفن والتصميم في دولة الإمارات. وستموِّل المنح الدراسية برنامجاً دراسياً محدّداً وستغطي الرسوم الدراسية التي سيدفعها «تشكيل» إلى المؤسسة التعليمية المحددة تغطية كلية أو جزئية. وسيلتزم متلقو المنح الدراسية أيضاً بالتعليم في مركز «تشكيل» بعد الانتهاء بنجاح من دراساتهم، وذلك وفق برنامج محدد.