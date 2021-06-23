«عبق الفهيدي».. أريج عالق في جنبات الحي التاريخي

المصدر: (دبي- البيان)

ابتكر أصحاب المشاريع المحلية العاملة في إنتاج العطور الإماراتية، الذين شاركوا في معرض «العطور تاريخ وأصالة»، الذي أُقيم في حي الفهيدي التاريخي، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» من 17 حتى 19 يونيو الجاري، مجموعة جديدة من العطور، أطلقوا عليها مسمّى «عبق الفهيدي».

وقد هدفت مبادرة هذا المعرض إلى إحياء الموروث الثقافي والاجتماعي الإماراتي في أوساط الأجيال الحالية، وتعريف الجمهور بهذه الحرفة الأصيلة، حيث استضاف خلالها حي الفهيدي التاريخي في دبي، محاضرة تخصصية عن تاريخ العطور في التراث المحلي، صاحبها معرض «العطور تاريخ وأصالة»، وقد شاركت إدارة البرامج الثقافية والتراثية في حي الفهيدي التاريخي التابع للهيئة بالبرنامج، عبر توفير ركن مقتنيات العطور في بيت رقم 19، وعرض أنواع العطور التقليدية والمواد التراثية، التي كانت تستخدم في إنتاج البخور والعطور المحلية، كما قامت الإدارة بفتح البيت الإماراتي التقليدي رقم 33، خلال فترة المعرض، لاستعراض غرفة الزينة التقليدية للمرأة الإماراتية، إضافة إلى ركن العطور التقليدية.

وعن «عبق الفهيدي»، المجموعة العطرية الجديدة، التي صممها المشاركون في ختام المعرض، قال خالد علي بن غريب، مدير قسم الأنشطة والفعاليات والتراثية في إدارة المواقع التراثية: «تلامس روائح هذه المجموعة من العطور عبق الماضي، حيث تم استيحاؤها من الروائح العالقة في جنبات الحي، إذ يدخل في تكوينها العود والزعفران والعنبر، إضافة إلى الورد. وتعكس هذه المجموعة جهود الحفاظ على الحرف التقليدية، ومهارة الصنّاع المحليين وقدرتهم على الابتكار من أجل تحديثها باستمرار».

وعلى مدار أيام المعرض الثلاثة، استمتع الزوار بمعروضات 30 مشاركاً أبدعوا تركيبات إماراتية شذيّة.