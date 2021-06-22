إعلان الفائزين في «جائزة أمناء مكتبات المدارس»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لعام 2021 في حفل توزيع خاص.

وقدمت مؤسسة الإمارات للآداب الجوائز لأمناء المكتبات الذين أظهروا التزاماً متميزاً بتعزيز القراءة من أجل المتعة بين الطلبة على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية وفي ظل عوامل عدة، مثل التعلم عن بعد، وتدابير السلامة في المدارس، وهي جملة من التحديات التي لم يواجهها المتنافسون في الدورات السابقة. وقد أثنت لجنة التحكيم على جهود المرشحين للارتقاء بالمعايير الأكاديمية وتعزيز القراءة ضمن فترة الوباء.

دور أساسي

وقالت ذكرت شموس ماجد بن فارس، مستشار التطوير الاستراتيجي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «لأمناء مكتبات المدارس دور أساسي في غرس محبة الأدب في نفوس الطلبة، وإثراء معرفتهم وثقافتهم، وقد بذلوا أقصى ما في وسعهم في هذه الأوقات العصيبة، التي نواجه فيها تحديات كبيرة، بهدف الارتقاء بمعايير التعليم وتمكين الطلبة من خلال اكتساب المعرفة».

فرصة ذهبية

وبدورها، قالت إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب: «إن لدى أمناء مكتبات المدارس فرصة ذهبية لتشجيع الصغار على قراءة الكتب من أجل المتعة، فنحن نعلم أن ذلك من أثمن الهدايا للجيل القادم». تنوع

وضمت قائمة الفائزين في فئة المدارس الخاصة: المركز الأول: سونيا النحوي، مدرسة أسبن هايتس البريطانية في أبوظبي. وفي المركز الثاني: تيجي باتن، مدرسة الراحة الدولية في أبوظبي. وفي المركز الثالث: جيسيكا شيرنيك، المدرسة الألمانية الدولية في دبي.

وأما في فئة المدارس الحكومية، فكانت النتائج : المركز الأول: هند العتيقي، مدرسة مدينة خليفة «أ» في أبوظبي. المركز الثاني: إكرامي أحمد سيد، المدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة. المركز الثالث: عفراء اليماحي، مدرسة الظيت ح 1 في رأس الخيمة . التكريم الخاص: جيريكو ديانا، مدارس القمة الدولية في أبوظبي