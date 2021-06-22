«كتابي كتابك» المعرفة صنواً للخير في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق مبادرة «كتابي كتابك» في جميع أفرع مكتبات دبي العامة بدبي، حيث يأتي ذلك مواصلةً لجهودها الرامية لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية.

وتمثل هذه المبادرة جزءاً من التزام الهيئة بتطوير مشاريع تساهم في تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع باعتبارها أولوية قصوى في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتندرج مبادرة «كتابي كتابك» ضمن مبادرات «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدَّمة في مكتباتها العامة، انطلاقاً من الاقتراحات التي وردتها من بعض طلبة المدارس الشباب المشاركين في الدورة الثانية من بطولة «بناة المدينة الشباب» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بهدف تعزيز دور الشباب في تطوير الأداء الحكومي بما يلهمهم ويلبي تطلعاتهم المستقبلية.

هدف

وفي هذه المناسبة، أوضحت مدية المحيربي، مديرة مكتبة أم سقيم بالإنابة: «تتمثل مبادرة كتابي كتابك باستقبال كتب على سبيل الإهداء من الجمهور والمؤسسات ودور النشر، ويتم بعد ذلك فرزها وفقاً للسياسة المتّبعة في مكتبات دبي العامة، ومن ثم عرضها على الرفوف المخصصة للمبادرة، كي يتمكن الجمهور من اقتنائها مجاناً.

نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إغناء مجموعة المواد المعرفية في المكتبات وتعزيز علاقات التعاون بيننا وبين الجمهور والجهات المعنية بالثقافة والنشر وذلك لتحقيق الفائدة لجميع أفراد المجتمع عبر إهداء وتبادل الكتب».

مكانة وبرنامج

وأضافت مدية المحيربي: من شأن هذه المبادرة الإسهام في جعل الثقافة في كل مكان وللجميع، وتحفيز المشاركة الفعّالة من قبل فئات المجتمع كافةً، وهو أمر ينسجم مع إحدى الأولويات القطاعية لخريطة طريقنا الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

إشراك الشباب

يُذكر أن بطولة بناة المدينة تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف إشراك الشباب من طلبة المدارس من عمر 11 إلى 18 سنة في تحسين الخدمات الحكومية وتصميم الخدمات المستقبلية، وتسليط الضوء على تطلعاتهم حول الخدمات، وذلك في إطار حرص سموه على إتاحة الفرصة أمام الشباب للمساهمة في المجالات كافة، بما في ذلك الخدمات الحكومية.

وتأتي مبادرة كتابي كتابك ضمن 5 مبادرات تنفذها دبي للثقافة تماشياً مع تطلعات الشباب المستقبلية حول خدمات المكتبة العامة. وكانت الهيئة قد عقدت في ديسمبر 2019، كجزء من بطولة بناة المدينة الشباب، ورشة عمل خدمة عضوية المكتبات العامة للطلبة في مكتبة الصفا للفنون، وتسلمت من المشاركين 16 فكرة تتعلق بتحسين خدمات المكتبات واقتراح خدمات مستقبلية، وتم اعتماد 5 منها.