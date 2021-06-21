«منتدى الشرق الأوسط» يناقش في دبي مستجدات صناعة السينما أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

يستضيف منتدى سينما الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، الذي يقام بدبي في 26 أكتوبر المقبل، خلال معرض إكسبو الدولي 2020، أحد أكبر الأحداث العالمية، مؤتمراً وجوائز وندوات وورش عمل وندوات احترافية وعروضاً خاصة وعروضاً أولية ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.

وعلى صعيدٍ آخر، سيحتوي المؤتمر على فعاليات خاصة كإطلاق منتجات والمعارض والعروض الحية. كما سيتناول المؤتمر قضايا الصناعة، إضافة إلى المناقشات الإقليمية الخاصة بصناعة السينما في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وجنوبي آسيا والشرق الأوسط. وقالت ليلى ماسيناي، الشريك الإداري في غريت مايندز إيفنت مانجمنت: «بالعودة إلى نسخته الرابعة، من المؤكد أن منتدى سينما الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، الذي يتوسع الآن ليشمل الأسواق في جميع أنحاء بلاد الشام، وتركيا وشبه القارة الهندية، سيكون الحدث السينمائي الأكثر قوة في عام 2021». «الحدث فريد من نوعه لأنه يسلط الضوء على المنطقة الوحيدة التي يوجد بها قطاع سينما آخذ في الاتساع».

اقتصاد جديد

وقال مايكل باريش أجيري، رئيس اتحاد الأفلام الإفريقية: «في عام 2020، بشر فيروس كورونا باقتصاد جديد للصناعة الإبداعية إذ عانت صناعة السينما العالمية وحدها من خسارة إيرادات تزيد على عشرة مليارات دولار أمريكي بسبب تأثير تفشي الفيروس حول العالم». وأضاف قائلاً، في هذا الوقت الصعب «يجب أن تكون هناك طريقة لتحقيق التوازن بين العائدات التجارية وأعتقد أن منتدى سينما الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا سيوفر حلولاً مستدامة للسينما.