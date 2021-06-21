«وثائق الخليج العربي».. محاضرة في الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الأرشيف الوطني محاضرة افتراضية بعنوان «وثائق الخليج العربي في الأرشيفات الدولية» استعرض فيها الباحث الدكتور سيف البدواوي أهم الأرشيفات التي تحتفظ بالوثائق والسجلات التاريخية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، وأوضح فيها أن هذا النوع من الوثائق قد تم إنشاؤه أثناء الوجود البرتغالي والهولندي والبريطاني في المنطقة، وفي المراحل التالية؛ فكثير من الوثائق المطبوعة منها والمخطوطة تلقي ضوءاً قوياً على الشؤون العربية المحلية المعاصرة، كما تحتوي على معلومات مهمة عن الأماكن والأشخاص والأحداث المتعلّقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة.