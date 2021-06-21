«شروق الشمس» في قمة البرج.. متعة وصفاء

المصدر: دبي - البيان

أعاد برج خليفة إطلاق تجربة مشاهدة شروق الشمس، التي طال انتظارها، وذلك في قمة البرج، ذلك في تجربة صباحية تبعث على الصفاء والنشاط، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة 4:30 فجراً وحتى الساعة 7:00 صباحاً، موفراً للزوّار الاستمتاع بما يريدون في مقهى «قمة البرج»، وذلك وسط أجواء مريحة، ومع تغلغل خيوط الشمس الأولى بين معالم المدينة الآسرة.

تناغم

تتناغم في مشهدية المكان باقات جمالية متنوعة، تمتع كافة الزوار وتجعلهم يحظون بتجربة التمتع بالإطلالة البانورامية وأفق المدينة الساحر، إذ تمنحهم قمة البرج- برج خليفة، فرصة فريدة من نوعها حال ركوب المصعد المزدوج الأسرع في العالم، الذي يتحرّك بسرعة 10 أمتار في الثانية، للوصول إلى منصة المشاهدة في الطابق 124. كما يمكن إلقاء نظرة عن كثب على معالم المدينة المميزة، باستخدام التلسكوبات عالية الدقّة والمتاحة مجاناً للجميع، علاوة على جوانب وتجارب بهجة أخرى إضافية، بينها الاستمتاع بالجلوس في ترّاسات المشاهدة في الهواء الطلق والمطلّة على أفق مدينة دبي الساحر.

وتوفر التجهيزات العصرية النوعية في المكان، قمة ومصادر بهجة إضافية تمتع جميع الزوار للمكان، حيث تتميز بطرازها العصري الفخم وجمالياتها وتنوعها إذ تلبي مع ذلك شتى الأذواق.