فيلم وثائقي عن المدرسين يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان برلين

المصدر: برلين - د ب أ

فاز الفيلم الوثائقي «السيد باخمان وفصله» بجائزة الجمهور في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) لعام 2021، وقد رافق فصل مدرسي المخرجة ماريا شبيت لفترة طويلة من الزمن، لإعداد هذا الفيلم الوثائقي، الذي بلغت مدته ثلاث ساعات ونصف الساعة. كان الفيلم حصل على جائزة الدب الفضي- التي تمنحها لجنة التحكيم- في مارس الماضي، وقد اختاره الجمهور في المهرجان الصيفي بوصفه فيلمه المفضل، وذلك حسبما أعلنت إدارة المهرجان في ختام الفعاليات، أمس.

كانت فعاليات المهرجان انقسمت في هذا العام، بسبب جائحة «كورونا»، حيث بدأت في مارس الماضي بفعالية افتراضية للقائمين على صناعة السينما تلتها عروض للجمهور في يونيو الجاري، وقد توجه آلاف المشاهدين لمتابعة أفلام المهرجان في الهواء الطلق.

وذهبت جائزة الجمهور في قسم البانوراما، والتي يتم منحها منذ فترة طويلة، إلى فيلم «ذا لاست فورست - الغابة الأخيرة»، ويحكي مخرجه لويز بولوجنسي عن مجتمع من الشعوب الأصلية، وبيئتهم المهددة في غابات الأمازون المطيرة، ويشارك في منح جائزة الجمهور كل من مهرجان برليناله، وإذاعة راديوأينس، وتلفزيون آر بي بي.