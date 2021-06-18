«مسابقة الكتابة المسرحية» تستهدف المبدعين الموهوبين

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين عن تفاصيل مسابقة الكتابة لمسرح الناشئة، التي تستهدف الموهوبين والمبدعين من كُتّاب المسرح في الأعمار من 10 إلى 35 عاماً، وذلك في إطار حرصها على توفير فرصة لهم للمشاركة بإبداعاتهم في نصوص مسرحية، تناقش اهتمامات فئة الناشئة.

تهدف المسابقة إلى تحفيز المؤلفين المسرحيين لكتابة وإنجاز نصوص مسرحية، تعبر عن احتياجات الناشئة وتتماشى مع حاضرهم وتواكب تطلعاتهم وأحلامهم للمستقبل، لاستقطاب خمسة نصوص لمسرح الناشئة، وتقديمها في عروض يجسد شخصياتها على خشبة المسرح، أعضاء المجموعات المسرحية في مراكز ناشئة الشارقة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، تمهيداً للتسابق بين العروض في المستقبل القريب.

وحددت ناشئة الشارقة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في النصوص المُقَدّمة للمشاركة، حيث يشترط أن يكون النص جديداً ومكتوباً باللغة العربية الفصحى، وفقاً لمقومات الكتابة الدرامية، في مستند بصيغة «وورد» في حدود 3000 كلمة، ولم يسبق تقديمه على خشبة المسرح، أو المشاركة به في مسابقات مماثلة، وأن يمتلك المشارك الحقوق الفكرية الخاصة بالنص المُقَدّم.

كما يشترط أن يُعَبّر موضوع النص عن هموم وتطلعات فئة الناشئة، وأن يكون أبطاله ضمن الفئة ذاتها في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وتحتفظ مؤسسة ناشئة الشارقة بحق طباعة النصوص الفائزة وتقديمها على خشبة المسرح لمدة ثلاث سنوات، وفق إقرار كتابي من المشارك.

ورصدت ناشئة الشارقة جوائز قيمة تصل إلى 31 ألف درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، تتمثل في 10,000 درهم للجائزة الأولى، و8,000 درهم للجائزة الثانية، و6,000 درهم للجائزة الثالثة، إضافة إلى الجوائز التحفيزية 4,000 درهم للجائزة الرابعة، و3,000 درهم للجائزة الخامسة.