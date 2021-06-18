مهرجان «الساحة الحمراء» للكتاب يبدأ في موسكو

المصدر: روسيا - وام

افتتح في العاصمة الروسية موسكو، أمس، مهرجان «الساحة الحمراء» للكتاب للفترة ما بين 17 و20 يونيو الحالي.

وقال «فلاديمير غريغوريف» رئيس لجنة تنظيم المهرجان: إن برنامج المهرجان، الذي يقام مع مراعاة كل التدابير الاحترازية، يتضمن ما يزيد على 500 فعالية ثقافية، وبمشاركة 300 دار للطباعة والنشر، تمثل 45 منطقة روسية.

تتخلل أيام المهرجان لقاءات بالكُتاب والأدباء ومناقشات في مختلف المواضيع الأدبية والثقافية، إضافة إلى حفلات تقديم الكتب الجديدة.

وسيحتفل المهرجان كذلك بالذكرى الـ200 لميلاد الكاتبيْن الروسيين للقرن الـ19 فيودور دوستويفسكي ونيقولاي نكراسوف، والذكرى الـ100 لميلاد الحائز جائزة نوبل العالم والسياسي أندريه ساخاروف.

ويعد مهرجان «الساحة الحمراء» ملتقى بين الناشرين والكتاب والفنانين والموسيقيين والقراء ويضم أقساماً مثل «الأدب الفني»، «الأدب المدرسي» و«أدب الأطفال»، «الكتاب الإلكتروني» و غيرها.