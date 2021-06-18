وزارة الثقافة تستضيف أسبوع الفيلم الإماراتي الكوري

المصدر: أبوظبي - البيان

بمناسبة الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، تطلق وزارة الثقافة والشباب، أسبوع الفيلم الإماراتي، الذي سيقام عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2021، كمبادرة خاصة، يتم تنظيمها بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، والمركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمعية الكورية العربية، وجمعية الصداقة الإماراتية الكورية، وImageNation، وTwoFour54.

وبهذه المناسبة، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «إن أسبوع الفيلم الإماراتي الكوري، وهو جزء من الحوار الثقافي الإماراتي الكوري، مبادرة أخرى ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة مع جمهورية كوريا قوية في مجالات متنوعة، بما في ذلك المجالات الثقافية والإبداعية. نظراً لأن الأفلام هي واحدة من أكثر وسائل الإعلام فاعلية لنقل الإرث الثقافي لمجتمع دولة الإمارات، وأنا على ثقة بأن الأفلام السبعة التي يتم عرضها خلال الأسبوع المقبل، ستساعد إخواننا في كوريا على فهم أعمق لثقافتنا ومجتمعنا».

وأشارت معاليها إلى أن التقارب الثقافي بين الدول الصديقة، يكمل عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بشكل كبير من جهة، ويعزز العلاقات الشعبية من جهة أخرى، مضيفة آمل أن يتواصل بلدانا مع بعضهما البعض باستمرار على المستوى الثقافي، حتى نطور فهماً شاملاً للأدب والفن وأنماط الحياة والسمات الاجتماعية لدى بعضنا البعض.

علاقات ثقافية

من جانبه، قال هوانغ هيي وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية: «إنني أود أن أرحب ترحيباً حاراً بدولة الإمارات، على إقامة أسبوع الفيلم الإماراتي، احتفالاً بعام العلاقات الثقافية الإماراتية الكورية 2020-2021، حيث سينتج عن هذا الحدث الخاص، فهم أعمق لثقافاتنا من خلال الأفلام، كما أود أن أتقدم بالتهنئة لشعب الإمارات العربية المتحدة، الذي يحتفل باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أعرب عن أعمق امتناني لمعالي الوزير، نورة الكعبي، على استضافتها لهذه المناسبة الهادفة. أعتقد أن الصداقة بين بلدينا، ستزداد قوة على نحو متزايد لسنوات عديدة مقبلة».

مواضيع مختلفة

يقدم أسبوع الفيلم الإماراتي، سبعة أفلام، تقدم مواضيع اجتماعية وثقافية مختلفة لصانعي الأفلام الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، وستتوفر ثلاثة أفلام روائية طويلة للمشاهدين، وهي فيلم من A إلى B، وفيلم شباب شياب، وفيلم Scales، وإلى جانب الأفلام الروائية، سيتم تقديم 4 أفلام قصيرة، وهي فيلم سبيل، وفيلم الظل، وفيلم في الظلال، وفيلم أمي، كما يوفر الأسبوع الإماراتي للمشاهدين، فرصة لاستكشاف تنوع المشهد السينمائي، الذي يعكس التنوع الثقافي في الإمارات.

يمكن مشاهدة الأفلام من خلال المنصة الإلكترونية (https://screen.mckd.gov.ae/)، لمدة 7 أيام، من تاريخ 18 إلى 24 يونيو 2021، حيث إن المشاهدة مجانية بعد التسجيل، ويتم توفير ترجمات باللغتين الكورية والإنجليزية لجميع الأعمال المعروضة، ويمكنك التقديم والتسجيل للمشاهدة، من خلال النقر على الصورة لكل فيلم معروض عبر المنصة.