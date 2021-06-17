مهرجان أبوظبي يختتم ملتقى العود العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، اختتم مهرجان أبوظبي 2021، سلسلة فعاليات ملتقى العود العالمي، بعرض الحلقة السابعة، التي استضافت أستاذ العود العربي اﻟـﻔﻨﺎن ﻧـﺼﻴﺮ شمّه؛ وذلك عبر منصات المهرجان الرقمية. وأدى شمّه، في الحلقة السابعة والأخيرة من السلسلة، ثلاث ﻣـﻘﻄﻮﻋـﺎت ﻣـﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ، كما سلط الضوء على أﺳـﺒﺎب ﺗﺤـﺪﻳـﺎت ﺑـﺚ اﻟـﻤﻠﺘﻘﻰ افتراضيا، وﻋـﻦ ﻗـﻴﻤﺔ اﻷﺑـﺤﺎث اﻟـﻤﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ أﺳـﺎﺗـﺬة ذوي ﺧـﺒﺮة ﻓـﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﻤﻮﺳـﻴﻘﻰ واﻟﻔﻨﻮن، والخطط المستقبلية للملتقى. وقال شمّه خلال الحلقة: «في ملتقى العود العالمي اجتمع نخبة من المبدعين لتقدم رؤاهم وأفكارهم وموسيقاهم وابتكاراتهم في عالم العود، هي محاولة لمِّ شمل العازفين والصناع والباحثين والنقاد في ساحة واحدة، يتبادلون خلالها المشورة والتجارب والأفكار حول العود وأساليبه المتعددة والتي انتشرت في كل مكان خلال السنوات الأخيرة».

ملتقى

وتابع، «عقدنا الملتقى الأول 2010 في القاهرة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية -وزارة الثقافة، ومهرجان أبوظبي، وتضمن ليالي متنوعة شملت كافة الأطراف المختصة بعالم العود»، مضيفاً «وفي هذا العام عقدنا التجربة الثانية للملتقى هذا افتراضياً ليبقى العازف والجمهور في جو الحفلات، كما حرصنا على التي تصل إلى الجمهور مادة نوعية مدروسة بشكل عالٍ من فنيين متخصصين في تصوير في 23 موقعاً حول العالم بمشاركة 27 عازفاً وعازفة من جنسيات متعددة.

وعن الشراكة مع مهرجان أبوظبي، قال «شمَّه»، «إنَّ علاقة مهرجان أبوظبي تمتد لـ 25 سنة منذ دورته الأولى عملنا أحلام كبيرة وعديدة ومتنوعة وجديدة معظمها كان لأول مرة هذا يعني أنها كانت إنتاجاً خاصاً وحصرياً، وهذه هي التجربة رقم 15 التي نقدمها بالتعاون مع المهرجان كلها كانت منفتحة على العالم»، مضيفاً «استطاع الفنان أن يقدم أفضل ما لديه، ومهرجان أبوظبي استطاع أن يسهل كافة الأمور لتكون هذه العلاقة مستمرة ومبنية على الحرص والاحترام الشديد والمشورة لبلورة أفكار كثيرة لاختيار طرق صحيحة في تنفيذ كل فكرة.

إصدارات

وفي ختام ملتقى العود العالمي، تم الإعلان عن إصدارات ورقية وإلكترونية لمؤلفين مشاركين كتبوا أعمالاً لآلة العود أو بحوثاً متخصصة، إضافة إلى رفع كافة المشاركات على الموقع الإلكتروني لتكون لاحقاً مرجعاً لأفضل المشاريع الموسيقية نظرية وصناعية. وسلط ملتقى العود العالمي، على مدار 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، الضوء على أﻋـﻤﺎل صانعي اﻟـﻌﻮد، واﻻﺑـﺘﻜﺎرات ﻓـﻲ ﻗـﻄﺎع ﺻـﻨﺎﻋـﺔ اﻵﻻت اﻟـﻤﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ، وﺗـﺎرﻳـﺦ وﺣـﺎﺿـﺮ آﻟـﺔ اﻟـﻌﻮد ﻓـﻲ ﻣـﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨـﻠﻴﺞ اﻟـﻌﺮﺑـﻲ وﺳـﺒﻞ ﻋـﻮﻟـﻤﺘﻪ، ورواد اﻟــﻌﺼﺮ اﻟﺤــﺪﻳــﺚ ﻓــﻲ ﺻــﻨﺎﻋــﺔ اﻵﻻت اﻟــﻤﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﻮد، واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ.