مبدعو «القوز» في دبي.. قصص بوصلتها التميز والجمال

المصدر: دبي - البيان

تحتضن منطقة القوز في دبي مبدعين من مختلف الثقافات والجنسيات، يسهمون يومياً في كتابة قصص نجاح حولت هذه المنطقة إلى مركز للفنون بما أضافوه من إنجازات، كلٌّ في مجال تخصصه، وما غرسوه في أرضها من إبداعات حصدوا، وما زالوا يحصدون، ثمارها يانعة.

وانطلاقاً من دورها كداعم للمجتمع الإبداعي في الإمارة، تحرص هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) على رواية بعض تلك القصص من أجل تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والتميُّز بين أفراد المجتمع وإلهام الطامحين لاتخاذ خطوات عملية نحو المستقبل وتحقيق إنجازات يساهمون عبرها في إثراء ساحة الإبداع في الإمارة.

تجربة فريدة

في نوفمبر 2018 افتتح سالم بن غليطة (مالك) وعلي خليفة (شريك) متجر «Youbetterfly» في القوز لبيع الأحذية الرياضية. وعن تلك البدايات يقولان: «أردنا إنشاء تجربة تسوق مختلفة للبيع بالتجزئة، شيء فريد من نوعه ومرتبط مباشرة بثقافة الشارع، ولهذا السبب اخترنا مستودعاً وقمنا بتحويله إلى متجر للأحذية الرياضية.

كان هدفنا إنشاء مجتمعنا الخاص، لذلك قمنا ببناء ملعب كرة سلة صغير، وصالة بحيث يتمكن الناس من القدوم وقضاء الوقت دون الحاجة إلى شراء أي من منتجاتنا. واليوم أصبح مستودعنا وجهة يقصدها الناس في دبي».

وأشار بن غليطة وخليفة إلى أن ازدهار الأعمال الإبداعية في منطقة القوز سمح لهما بالتوسع وفتح فرع امتياز آخر في مبنى دار وصل للتسوق، ومتجر في أبوظبي، منوّهين إلى أن مبادرة تحويل القوز إلى منطقة إبداعية، ستساعد في تسليط الضوء على تجربتهما وتعزيزها.

تغذية صحية

واستلهاماً من التنوع والابتكار والأصالة التي تتميز بها دبي، افتتح رامي بدوي مخبز «For the love of bread» في منطقة القوز ليقدم إلى الذين يفضلون الأنماط الصحية في التغذية، خبزاً صحياً يتم صنعه باستخدام الخميرة الطبيعية. وعن اختيار المنطقة كمقر للمخبز، يقول بدوي: «الميزة الرئيسية التي تتمتع بها القوز هي سهولة الوصول إليها من مختلف مناطق دبي، وكذلك أبوظبي؛ إضافة إلى الإيجارات ميسورة التكلفة في المنطقة».

ويطمح بدوي أن يصبح المخبز علامة تجارية مفضلة في فئة المخابز، وتقديم خبز عالي الجودة لأكبر عدد ممكن من الناس بأسعار مناسبة، ويرى أن منطقة القوز وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

ويقول: «بينما تتطلع دبي والإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة، أعتقد أن المزيد من رواد الأعمال سيتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في منطقة القوز للأسباب نفسها التي حفزتنا على فعل ذلك».

اقتصاد إبداعي

يهدف مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية لتحويل المنطقة إلى منصة للاقتصاد الإبداعي ووجهة مفضلة في دبي وفضاءً ديناميكياً للعيش والعمل والترفيه والتعليم.

وستشكل القوز الإبداعية إضافة إلى ما تم إنجازه في منطقة القوز حتى الآن، وستضفي رونقاً وهوية خاصة إلى المشهد الثقافي والإبداعي المزدهر في الإمارة. كما ستلعب دوراً حيوياً في زيادة زخم زيارة الجمهور إلى الشركات العاملة في مجال الصناعات الإبداعية في المنطقة، وجذب مزيد من الشركات ورواد الأعمال المبدعين.