«رواق الفن» يحتفي بذكرى تأسيسه السادسة عبر إصدار خاص

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلمت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، نسخة من كتاب رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، الذي أصدره الرواق، أخيراً، وضمنه عرضاً لنجاحاته ومنشوراته وفعالياته خلال ست سنوات منذ تأسيسه، بجانب مجموعة من النصوص والمقالات حول قطاع المعارض والفنون في الجامعة ودولة الإمارات عموماً.

وتسلمت الكعبي نسخة الكتاب خلال زيارة لمكتب معاليها، قامت بها مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ومايا أليسون المديرة التنفيذية لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، وآلاء إدريس، رئيس مساعد قسم المطبوعات والتربية المتحفية في رواق الفن في الجامعة.

وحملت مقدمة الكتاب توقيع معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث ناقش فيها تطور الفن في ظل التقدّم الاجتماعي لدولة الإمارات، إضافة لدور رواق الفن في تطوير مشهد الفنون بالدولة.

إنجازات

ويحتفي كتاب «رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي: 2014 ــــــ 2020»، بإنجازات الرواق ويتحدث عن المشاريع المستقبلية القادمة. كما يسلّط الضوء على مساهماته في المشهد الفني والثقافي الغني لدولة الإمارات، بجانب مجموعة موضوعات أخرى.

جدول

ويضمّ الكتاب جدولاً زمنياً يستعرض المعارض السنوية في رواق الفن، إلى جانب مقالة بتوقيع بانة قطان، القيّمة الفنية المساعدة في متحف الفن المعاصر بشيكاغو، حول مساحة المشروع، ومقالة بتوقيع إيميلي دوهيرتي، مديرة جائزة كريستو وجان-كلود، إضافة إلى أعمال سابقة بتوقيع أليستير رايدر وسلوى المقدادي وسام بردويل وغيرهم الكثير.