«ألف عنوان وعنوان» تنظّم ورش عمل ثقافية وأدبية وفنية

المصدر: (الشارقة - البيان)

في إطار سعيها لإثراء معارف وتجارب مختلف أفراد المجتمع، تنظّم «ألف عنوان وعنوان»، سلسلة ورش عمل ثقافية وأدبية وفنية، يشارك فيها نخبة من الكتّاب والفنانين والناشرين الإماراتيين والعرب، منهم الروائي الكويتي طالب الرفاعي، والمصري أحمد مراد، والدكتورة وفاء المزغني، وآخرون ضمن برنامج يستمر حتى نوفمبر المقبل.

وتقدّم مؤلفة كتب الأطفال الدكتورة وفاء المزغني جلسة تحت عنوان «مهارات وتقنيات الكتابة لليافعين»، وبخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في مجال الكتاب والتأليف الأدبي، يشارك الكاتب والروائي الكويتي طالب الرفاعي تجاربه في مجال التأليف الإبداعي في ورشة بعنوان «فن الكتابة الإبداعية» تعقد في أغسطس المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية.