المصدر: (الشارقة - البيان)

في إطار التعاون بمجال صناعة الأزياء، بين مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ودار الأزياء «قاسمي»، علامة الألبسة الرجالية في لندن، تم إطلاق مجموعة «قاسمي» لربيع وصيف 2022، خلال عرض افتراضي نظمته العلامة أخيراً، حيث تتضمن المجموعة تصاميم مبتكرة مستوحاة من الحرف الإماراتية التقليدية المصنوعة يدوياً من إبداع نخبة من الحرفيات الإماراتيات في مجلس «إرثي».

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «يمثل التعاون بين إرثي وعلامة قاسمي الرائدة عالمياً في صناعة الأزياء المتميزة بطابع التراث العربي الأصيل، خطوة مهمة لتعزيز صناعة الحرف التقليدية الإماراتية وتنمية مهارات الحرفيات».