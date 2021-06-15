أشعار عادل خزام «صور حب» إماراتية تضيء عوالم أشهر مهرجانات الصين

المصدر: دبي - البيان

طعم ورونق خاصان أضفاهما الحضور الإبداعي الإماراتي في أحد أشهر المهرجانات التقليدية الصينية أخيراً، مترجماً نهج القوة الناعمة ورؤى التسامح للدولة، حيث شارك الشاعر والروائي الإماراتي، عادل خزام، أول من أمس، بنصوص شعرية متنوعة، في فعاليات مهرجان قوارب التنين، الذي يُصادف حسب التقويم القمري الصيني اليوم الخامس من الشهر الخامس من كل سنة في التقويم القمري أحد أكبر الأعياد التقليدية في شرق آسيا، إذ جاء هذا العام في الرابع عشر من يونيو الجاري.

وقد ضمت شذرات خزام العشرية التي قدمت في هذه الاحتفالية الصينية، مجموعة 60 سطراً بعنوان (صور الحب اللاواعية)، إذ ترجمتها من الإنجليزية، الشاعرة الصينية إيين شاويان، وهي شاعرة ملحمية ومؤسسة ومحررة ومصممة في عدة مجلات أدبية تعنى بالشعر والتعليم وتكتب بعدة لغات وتدير ورشة كتابة إبداعية متخصصة في كتابة الشعر نشر لها 11 كتاباً و18 ملحمة شعرية.

وبالتزامن مع انطلاق المهرجان، نشرت نصوص عادل خزام يوم أمس الاثنين في موقع (مدرسة موسوعة الشعر)، وهي مجموعة أدبية رائدة وتجريبية وذات تكنولوجيا مكثفة ونشطة عالمياً، لديها مقران: في الصين وفرنسا، إذ أسستها شاويان عام 2007.

ومن نصوص خزام الشعرية التي قدمت في الحدث، وهي من «صور الحب اللاواعية»:

«الحب: أمي وهي تنظر لي، وقد خرجتُ للتو من رحمها

الحب: أن تنظر للساعة ألف مرة، ولا تدرك أنها متوقفة

الحب: أنت تظنه القلم، لكنه في الأصل ممحاة

الحب: اكتشافك متأخراً بأن الحرية مسجونة في نعليك

الحب: لعب النرد بالجمر

الحب: التاكسي الذي يظهر لك فجأة في زقاق آخر الليل

الحب: كأن تخرج لتواجه قدوم العاصفة بالسيف

الحب: روزنامة العدم

الحب: يدان تتقاسمان الرغيف وتطعمان بعضهما.

مشروع متكامل

وفي حديث خص به «البيان»، قال عادل خزام: إن هذه الشذرات جزء من مشروع كبير أواصل الاشتغال عليه لأنجزه قريباً فيصدر في شكل موسوعة أدبية كاملة تحتوي على نحو 2000 تعريف شعري للحب، مشتقة من صور الحياة كلها. وسوف تصدر الموسوعة قريباً باللغتين العربية والإنجليزية.

رسالة تسامح

قال عادل خزام : إن المشاركات الخارجية لشعراء الإمارات في الخارج جزء من جهود ومبادرات نقل رسالة التسامح والتعايش التي تنتهجها الدولة. إن الشعر في الإمارات وجد طريقه إلى العالمية بسبب الدعم الرسمي الذي يحظى به الشعراء والكتاب، وبسبب المناخ الثقافي المنفتح بما يعزز من قوة الإمارات الناعمة، والشعر والآداب، والفنون في مقدمتها.