40 باحثاً بمؤتمر الترجمة الافتراضي 29 الجاري

المصدر: (أبوظبي- البيان)

يواصل الأرشيف الوطني استعداداته في التحضير لمؤتمر الترجمة الافتراضي، الذي ينظمه تحت شعار «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي» في 29 يونيو الجاري، ويعدّ هذا المؤتمر أكبر مؤتمر للترجمة في دولة الإمارات على مدار العقدين الماضيين، إذ يجمع نحو 40 باحثاً وخبيراً وأخصائياً في مجال علوم الترجمة من أكبر جامعات العالم، والقطاعات المتخصصة والمهتمة بشؤون الترجمة، وستناقش بحوث المؤتمر الترجمة من العديد من اللغات إلى العربية وبالعكس، ولذا فإن المؤتمر سوف يستقطب عدداً كبيراً من كبار الأساتذة والباحثين والخبراء من جامعات عالمية عريقة.

ويحرص الأرشيف الوطني على عقد هذا المؤتمر ليؤكد أهمية الدور الذي تؤديه الترجمة في بناء الجسور بين الحضارات والشعوب، وهذا ما أكده بالفعل في العديد من مؤتمراته وندواته السابقة، وفي الكثير من إصداراته التي ترجمت من لغات عدة إلى العربية؛ لتكون هذه الإصدارات إضاءات على صفحات تاريخية تكشف للمرة الأولى، أو توضيحاً لقضايا خلافية سابقة، وقد أدرك الأرشيف الوطني أهمية الترجمة في نقل الثقافات من وإلى العربية، ولا سيما في نطاق اهتماماته ودوره الكبير في حفظ تاريخ وتراث الإمارات ومنطقة الخليج، ولذا فإن هذا المؤتمر سيمكّن من الارتقاء بجودة الترجمة، واتساع نطاقها من وإلى الكثير من اللغات الأخرى.

وسيعمل الأرشيف الوطني على إصدار بحوث المؤتمر في مجلته العلمية المحكمة (ليوا)، كما سيجمع هذه البحوث في مجلدات يصدرها عقب انتهاء المؤتمر.