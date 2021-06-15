خالد العميرة يحاضر عن تطور الخدمات البريدية في الشارقة

المصدر: دبي ـ البيان

طالبت ندوة نظمها مركز جمال بن حويرب للدراسات، بإنشاء متحف للطوابع والعملات في الدولة، وتم اقتراح المنطقة التراثية في الشندغة لتكون مقراً لهذا المتحف، لتضيف عبقاً تاريخياً إلى مجموعة المتاحف في المنطقة، والتي تشكل أكبر متحف مفتوح في العالم، بناء على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،. كما طالب عدد من الحضور بدمج جمعيتي هواة جمع الطوابع والعملات بجمعية واحدة، لتكون أكثر قوة وحضوراً، محلياً وإقليمياً ودولياً.

جاء ذلك في ندوة نظمها المركز مساء أول من أمس، بعنوان «تطور الخدمات البريدية في الشارقة» تحدث فيها الباحث والمهندس خالد بن علي العميرة، بحضور جمع من المهتمين يتقدمهم المستشار والباحث عبدالله بن جاسم المطيري، الذي قدم المحاضر، والباحث التراثي راشد بن هاشم، والباحث التراثي رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني في الدولة، والباحث والأديب د. معتز عثمان، والإعلاميان والأديبان ريم الكمالي ومحمد صالح بداه «أبو عايدة»، وآخرون.

موسوعة وطنية

تحدث المهندس خالد العميرة الذي أصبح مرجعاً مهماً للحصول على المعلومات الخاصة بالتاريخ البريدي والطوابع والأختام والمظاريف البريدية للدولة، وأرشيفاً بل موسوعة وطنية يعتد بها، عن تطور البريد في دبي والشارقة لافتاً إلى أن هذا التطور مرّ بحقب عدة وطرأت عليه تغييرات كثيرة حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.

وعرج المحاضر على التاريخ البريدي لدبي الذي مر بأربع مراحل هي: 1 - إدارة البريد الهندي لمكتب بريد دبي، وتمتد منذ 19 أغسطس عام 1909 عند افتتاح أول مكتب بريد في الدولة حتى العام 1963.

2 - الإدارة الباكستانية لمكتب بريد دبي، والتي بدأت في 15 أغسطس 1947 واستمرت لغاية 31 مارس 1948.

3 - فترة الإدارة البريطانية، واستمرت من 1 إبريل 1948 وانتهت في 14 يونيو.

4 - إدارة بريد دبي، أي الإدارة المحلية المستقلة، وبدأت بتاريخ 15 يونيو عام 1963، فقد استلمت حكومة دبي إدارة الخدمة البريدية من الإدارة البريدية البريطانية في 14 يونيو 1963. وتم طرح أول مجموعة لإمارة دبي في 15 يونيو 1963. واستمرت لغاية نهاية يوليو من سنة 1972.

ثم انتقل المحاضر إلى بريد الشارقة الذي بدأ ببريد محطة الشارقة الجوية ( 1932- 1941)، عبر مكتب بريد البحرين، وهناك خدمة بريد سلاح الجو البريطاني ( 1948- 1972). وقد مر بأربع مراحل هي:

أ. مكتب بريد سلاح الجو الملكي في مصر.

ب. مكتب بريد سلاح الجو الملكي في العراق.

ج. مكتب بريد سلاح الجو الملكي في البحرين.

د. مكتب بريد سلاح الجو الملكي في الشارقة.

وأضاف: خلال الحرب العالمية الثانية اعتمد سلاح الجو الملكي في نقل البريد إمَّا على الخدمات البريدية العسكرية أو المدنية وفقاً للمنطقة التي كان يعمل فيها.

كان البريد المُرسل من الشارقة خلال هذه الفترة من محطة التجمع العسكرية رقم 44 ينقل إلى وجهته الأصلية إمّا بواسطة مكتب بريد دبي (أقرب مكتب بريد مدني من الشارقة) أو من خلال مكتب بريد سلاح الجو الملكي في مصر.

كان مقر إدارة الخدمات البريدية لسلاح الجو الملكي في مصر خلال هذه الفترة في مدينة الإسماعيلية (كان يعرف هذا المقر بـ: مكتب بريد الإدارة البريدية رقم 6). في أواخر الأربعينيات، أصبحت المسارات البريدية العسكرية لسلاح الجو الملكي في الشارقة تسلك طُرقاً جديدة بواسطة العراق، من خلال سلاح الجو الملكي في الحبّانية أو الشعيبة، حيث كانت المظاريف البريدية تختم بأختام إلغاء في (الحبّانية)، أو في (الشعيبة).

وأضاف المحاضر: أوّل إشارة تناولت موضوع أهمية وجود مكتب بريد في الشارقة، كانت في سنة 1932، بعد قيام بعض تجَّار الشارقة ودبي بإرسال خطاباتهم مباشرةً إلى مطار الشارقة عِوضاً عن مكتب بريد دبي.

إصدارات أولى

وبين العميرة أنه في 8 أغسطس 1963، أصدرت الإدارة البريدية مجموعة مكافحة الملاريا، مبيناً أنه في 25 أغسطس 1963، تم إصدار مجموعة الهلال الأحمر. وفي 15 أكتوبر 1963، تم طرح مجموعة مكافحة الجوع في مكتب البريد.

العملات المستخدمة

وشرح العميرة أن استعمال البيزة والروبية على طوابع الشارقة بدأ في 10 يوليو 1963م وتوقف رسمياً في 19 يونيو 1966م، وذلك بعد قرار حكومة الهند في سنة 1966 بتخفيض قيمة الروبية الهندية بنسبة 35%.