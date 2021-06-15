«ما نحن إلا آثار».. تصاميم متنوعة وإقبال كبير

المصدر: الشارقة - البيان

يشهد معرض «ما نحن إلا آثار» للمصممة الإماراتية جواهر علي الخيال، الذي ينظمه «مركز 1971 للتصاميم» التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إقبالاً كبيراً، حيث زاره أخيراً، وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة الشارقة.

ورافق رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، كل من أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وسعود الهاجري رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية في الغرفة، حيث جالوا في أروقة المعرض الذي جسدت فيه المصممة الإماراتية علم الفراسة الذي اشتهر به العرب، وقدمت تجربة تفاعلية شجعت الزوار على اكتشاف ما استنتجته في مفهومها للفراسة وأقسام هذا العلم.

والتقى عبد الله سلطان العويس، المصممة الإماراتية جواهر الخيال وأثنى على إبداعاتها الفريدة، فضلاً عن الفكرة الخلّاقة التي قدمتها من خلال تصاميمها التي تحاكي تراثنا العربي وتعيد إحياءه بأعمال مبدعة ومعاصرة، مؤكداً أن غرفة الشارقة على استعداد تام لتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية لموهبتها المتميزة.

وقال العويس: «إن غرفة الشارقة حريصة على احتضان المواهب الإماراتية الشابة، وذلك من خلال سعيها الدائم لدعم وتشجيع رواد الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية التي تمكنهم من تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة عبر مركز تجارة 101 وغيرها من البرامج والمبادرات التي تقدمها في هذا الشأن، حيث تولي اهتماماً كبيراً بمساعدة ودعم مشاريع الشباب من خلال منظومة متكاملة من كافة قطاعاتها، لتهيئة المناخ والظروف الملائمة لإقامة المشاريع الريادية، وتعزيز إمكاناتها وتذليل كافة التحديات التي قد تطرأ أمامها».