أكاديمية الإعلام الجديد: برنامج "الدحيح" يهدف الى تعزيز المحتوى العلمي العربي وزيادة اهتمام الشباب بالعلوم

المصدر: وام

أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد - مؤسسة إماراتية - في يونيو 2020 بهدف إثراء المحتوى العربي على الإنترنت، ودعم صناعة مؤثرين إيجابيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب الشباب العربي حول فنون صناعة المحتوى وفقاً لأفضل الوسائل العلمية والتخصصية.

وتتعاون أكاديمية الإعلام الجديد في سبيل تحقيق أهدافها مع متخصصين من أفضل الجامعات العالمية ومع مجموعة كبيرة من المؤثرين والكتاب العالميين ومع مجموعة من المنصات العالمية المتخصصة في صنع المحتوى، واستطاعت خلال عام واحد تدريب ما يزيد على 35 ألف متدرب من 46 دولة حول العالم.

وتنتج أكاديمية الاعلام الجديد بالتعاون مع المؤثرين العرب العديد من البرامج الهادفة لدعم اللغة العربية، ونشر القصص الإيجابية في العالم العربي، ونشر البرامج العلمية التي تهدف لتعزيز المحتوى الايجابي للشباب العربي وسط كم هائل من البرامج السطحية وغير الهادفة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تنتج الأكاديمية أية برامج ذات طبيعة سياسية.

وتعاونت الأكاديمية في بداية إطلاقها لعدة أشهر مع مؤسسة "ناس ديلي" والتي يقع مقرها في سنغافورة بهدف الاستفادة منها في بعض البرامج التدريبية.. وانتهت فترة التعاقد منذ السنة الماضية ولا توجد أية علاقة حاليا بين الأكاديمية ومؤسسة "ناس ديلي" في سنغافورة.

وجاء إعادة إطلاق برنامج "الدحيح" عبر منصة الأكاديمية مؤخراً بهدف تعزيز المحتوى العلمي العربي وزيادة اهتمام الشباب العربي بمجال العلوم ومساهمة من الأكاديمية في زيادة المحتوى العربي العلمي التخصصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأسف الأكاديمية للحملة التي أطلقها بعض المغردين وبعض وسائل الإعلام العربية لتسييس المحتوى العلمي الذي تقدّمه الأكاديمية ووضعه ضمن قضايا سياسية لا تمت من قريب أو بعيد لعمل الأكاديمية وتأسف الأكاديمية أن يتم استهداف عملها العلمي النبيل وجعله جزءا من عمليات الاستقطاب السياسي والإعلامي في منطقتنا العربية.

وتعول الأكاديمية على وعي الشباب العربي في التمييز بين المحتوى النافع الذي تبثه وبين الحملات التي تستهدف وأد أية محاولات للنهوض بالعقل العربي والارتقاء بالمحتوى العلمي العربي الذي تهدف من خلاله إلى صناعة أمل جديد للشباب العربي عبر العلوم والمعارف والتقنيات الحديثة.