«صوّر واعرض منتجك» يختتم فعالياته

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت فعاليات برنامج «صوّر واعرض منتجك»، الذي نظمته «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، عن بُعد بهدف تنمية معارف منتسبيها في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وإكسابهم مختلف المهارات الخاصة بقطاع ريادة الأعمال، وتعريفهم بأسرار وفنون تصوير المنتجات بطريقة عصرية.

وتعلم المنتسبون خلال البرنامج الذي قدمه مبارك محبوب، مدرب تصوير فوتوغرافي وفيديو، على مدار ثلاثة أيام متتالية، قواعد التصوير الاحترافي التي تضم «قاعدة التكوين»، التي تعتمد على نظرة المصوّر وفقاً للمعطيات ويتم من خلالها التوزيع المناسب لعناصر الصورة، و«قاعدة التثليث»، التي تعتمد على تقسيم الصورة إلى ثلاثة أقسام متساوية بخطين أفقيين وعاموديين لتحديد نقاط القوة في الصورة.

عناصر رئيسية

كما تعرّف المنتسبون إلى «قاعدة التأطير المزدوج»، التي تعتمد على وضع العناصر الرئيسة في الصورة داخل إطارات مثل الأبواب أو النوافذ، و«قاعدة خطوط التوجيه»، التي تركز على استخدام مجرى النهر أو امتداد الشارع كخطوط لتوجيه نظر المشاهد إلى نقطة معينة في الصورة.

وتطرق محبوب إلى مجموعة من النصائح القيّمة للمشاركين تمثلت في أهمية التغذية البصرية باعتبارها أولى مراحل التخطيط للتصوير. كما استعرض الأشياء الواجب تجنبها في التصوير. وتعرف المنتسبون إلى أهمية الإضاءة التي تُعد عنصراً مهماً في التصوير.