راشد الشرقي يوجه بإطلاق «مسابقة آفاق للقراءة»

المصدر: الفجيرة- البيان

بتوجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أطلقت دار راشد للنشر «مسابقة آفاق للقراءة»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، صباح أمس، في مقر الدار، والمسابقة متاحة أمام الفئات العمرية كافة داخل دولة الإمارات، وستنقسم جوائزها إلى ثلاث فئات عمرية «فئة الأطفال دون سن 12 سنة، الفتيان من عمر 12 سنة حتى 17 سنة، والشباب من عمر 18 حتى 40 سنة».

وقال فيصل جواد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: تتنافس هذه الفئات في القراءة بعناوين تحددها دار راشد للنشر، وتشمل إصداراتها المتمثلة في الأعمال الفائزة بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، بفئاتها التالية: «الشعر، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الرواية العربية، والرواية الإماراتية»، حيث سيكون هناك فائز واحد لكل فئة من الفئات العمرية، المذكورة أعلاه، كما خصصت المسابقة فئة خاصة لأصحاب الهمم للتنافس مع المشتركين، وسيكون لها معايير خاصة في التحكيم، سيتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة.

وأعلنت دار راشد للنشر وبحسب توجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي فتح باب الاشتراك في المسابقة، والتنافس على لقبها للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بعد اختيارها لمن يمثلها من العاملين فيها، ويكون التكريم للفائز والمؤسسة على حد سواء. وأضاف جواد أن المسابقة تمثل منعطفاً مهماً في ترسيخ قواعد التقليد القرائي والنهوض بالبنية المعرفية والثقافية لدى القراء، وبالتالي إدخال المتسابقين في فضاء القراءة المستمر لامتلاك المرونة القرائية في الاستيعاب والاستنباط.