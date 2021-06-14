«الإمارات للآداب» تواصل رحلة استكشاف الأقلام الواعدة

المصدر: دبي - البيان

مع انطلاق الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية السنوية للطلاب، مسابقة كتابة القصة، تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن الأقلام الواعدة في الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد مسابقة كتابة القصة من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي، وتحظى بشعبية كبيرة. وتستهدف المسابقة طلبة مدارس وكليات وجامعات دول مجلس التعاون الخليجي المنتظمين في الدراسة، حسب الفئات العمرية: (11 فما دون)، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14، بين 15 و17، أو بين 18 و25. ويتم تكريم الفائزين في حفل خاص يُقام خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022، كما تُنشر المشاركات الفائزة في كتاب تذكاري خاص. تلقت المسابقة، التي تزداد شعبيتها عاماً بعد عام، أكثر من 3600 مشاركة في الدورة السابقة.

وجاء موضوع المسابقة لهذا العام تحت عنوان «ها هي تشرق الشمس»، وآخر موعد لاستلام المشاركات هو 3 نوفمبر المقبل. وذكرت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب: «يمكن اعتبار موضوع 2022 إيجابياً ومشجعاً للغاية، ولكن من خبرتنا في السنوات السابقة، أنه لا حد للإبداع، وللتصورات المبدعة المختلفة لتناول الموضوع من قبل المشاركين من رواة القصص الشباب، وها نحن ننتظر بفارغ الصبر إبداعاتهم ورؤاهم ونتطلع لمطالعة نصوصهم وهم يطلقون العنان لمخيلتهم».