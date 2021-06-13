مدينة دافنشي المثالية تصميم ثلاثي الأبعاد

المصدر: إعداد- نهى حوّا

إلى جانب إنجازاته في الفن والعلوم والهندسة والعمارة، يبدو أن رسام عصر النهضة، ليوناردو دافنشي، قد خصص وقتاً للتفكير أيضاً بمفهوم المدينة المثالية، أو «العمارة الحضرية» التي اشتهرت في القرن العشرين، وهو قد يكون بين عدد قليل من المعماريين في العصر الخامس عشر ممن فكروا في مستقبل المدينة عبر تخصصات عدة. من إنتاج مجموعة «ايديل سبايسز» ومتحف «ليوناردو دافنشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا»، يُعرض الآن على موقع «أوبن كلتشر» نماذج ثلاثية الأبعاد للتصميم الجذري الذي تصوره ليوناردو دافنشي لمدينته المثالية، والذي يبرز ما أدرجه في دفاتر ملاحظاته من تصميمات لما اعتبره المدينة المثالية.

عمل شامل

وعن عمله في هذا المجال، كتبت الباحثة، هيلاري كلارك، في متحف ليوناردو دافنشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا: «كان ليوناردو يبلغ من العمر 30 عاماً عندما انتقل إلى ميلانو حوالي عام 1482، وكانت المدينة التي وجدها في العصور الوسطى مزدحمة بالمباني بلا مرافق صحية. وبعد وقت قصير من وصول الرسام الشاب، أصيب بالطاعون الدبلي الذي أودى بحياة 50 ألف شخص، أكثر من ثلث سكان المدينة في ذلك الوقت».

وفيما قد يكون ذلك دافعه إلى وضع خطته من أجل بيئة حضرية أنظف وأكثر كفاءة ما بين 1487 و1490، إذ لم يكن بعيداً تصور بيئة أقل قذارة لمدينة أوروبية في العصور الوسطى المتأخرة، فقد قام ليوناردو بعمل شامل في إعادة تخيلها.

ربط المدينة

أشارت الباحثة هيلاري كلارك إلى أنه: «بالاعتماد على المعرفة التي اكتسبها من دراسة قنوات ميلانو، أراد دافنشي استخدام المياه لربط المدينة مثل نظام الدورة الدموية»، وكان في وقتها يدرس علم التشريح و«مبدأه المثالي في تخطيط المدينة، هو أن تكون متعددة المستويات وتتضمن أيضاً ممراً مائياً تحت الأرض للتخلص من النفايات السائلة».