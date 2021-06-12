نادي تراث الإمارات ينظم ندوة «صناع الأمل بأيادٍ إماراتية»

المصدر: العين - وام

نظم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات، ندوة عن بُعد بعنوان «صناع الأمل بأيادٍ إماراتية»، شاركت فيها الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، رئيسة جمعية «سواعد الخير».

وقالت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم خلال الندوة: «بدأت جمعية سواعد الخير نشاطها عام 2014 بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المحلية، وقدمت العديد من الإنجازات الخيرية، باعتبارها جزءاً من المؤسسات الخيرية في الدولة تقدم السند للإنسان الضعيف والمحتاج».

وشارك في الندوة التي أدارها الإعلامي مسلم العامري، كل من أحمد النزر الفلاسي صانع الأمل العربي مؤسس مؤسسة أحمد الفلاسي للمبادرات الإنسانية الخيرية، وفيصل الحمودي مدير إدارة العقود الاجتماعية بهيئة «معاً للمساهمات المجتمعية».

من جانبه قال أحمد النزر الفلاسي: «تقدم مؤسسة أحمد الفلاسي للمبادرات الإنسانية الخيرية العديد من المساعدات الإنسانية ممثلة في تجهيز المستشفيات، والمدارس والملاجئ في العديد من الدول».

من جهته، أوضح فيصل الحمودي أن هيئة «معاً للمساهمات المجتمعية»، التي تأسست في فبراير 2019 من خلال دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تسعى لصياغة آفاق جديدة ضمن موضوع الابتكار الاجتماعي في الإمارة، لتعزيز مفهوم المساهمة والأولويات الاجتماعية، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لوضع حلول مبتكرة لتلك الأولويات.

وأكد كل من حمود الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق في الهلال الأحمر، وراشد الكعبي مدير إدارة المتطوعين في الهلال الأحمر، خلال مشاركتهما بالندوة أن مثل هذه المؤسسات تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن قيم العطاء وحب الخير من خلال العمل يداً بيد للوصول إلى الفقراء والمحتاجين أينما كانوا.