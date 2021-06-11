«فن» تعلّم الأطفال رسم شخصياتهم المتحرّكة

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت مؤسسة (فنّ)، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، مؤخراً، ورشة في الرسوم المتحرّكة، عبر تطبيق التواصل المرئي (زووم)، استضافت فيها المدرّبة الإماراتية جميلة إبراهيم، التي قدّمت جملة من المعارف المتعلقة بأسس الرسوم المتحركة باستخدام برنامج فوتوشوب.

وتناولت الورشة التي تضمنت العديد من الشروحات المعرفية، وتطبيقات عملية قدمتها الفنانة للجمهور، وعرفتهم خلالها تحريك الشخصيات عن برامج التصميم الفوتوشوب الشهير والمستخدم في إجراء عمليات التعديل الواسعة على الصور، وبرنامج «الآي موفي» الذي يستخدم لتطبيق تأثيرات الحركة على الرسوم، حيث أطلعت المشاركين على طرق صناعة الشخصيات، ووضع التأثيرات الحركية على صعيد الألوان والخطوط وغيرها.

وقدمت المدربة سلسلة من النماذج التي قامت بالعمل عليها، وأرشدت الحضور إلى كيفية صناعتها، بدءاً من التصميم الأساسي، وتوليف الصور، وصولاً إلى تطبيق المؤثرات، عرفت المشاركين على الشروط الجمالية التي تمنح العمل بعداً إبداعياً استثنائياً.