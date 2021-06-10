«برلين السينمائي» يطلق نسخة فعالياته الصيفية

المصدر: (برلين - د ب أ)

انطلقت أمس، الأربعاء، فعاليات النسخة الصيفية من مهرجان برلين السينمائي الدولي «برليناله».

وانطلقت الفعاليات في جزيرة المتاحف، بعرض فيلم «الموريتاني»، الذي تلعب فيه الممثلة الأمريكية، جودي فوستر، دور محامية تساعد معتقل في غوانتانامو، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وبسبب جائحة «كورونا»، تم تقسيم المهرجان إلى قسمين، حيث قام الخبراء في الجزء الأول في مارس الماضي، بمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت. والآن سيُجرى عرض الأفلام أمام الجماهير في ساحات مفتوحة. وتم تخصيص 60 ألف تذكرة لمشاهدة عروض المهرجان.

ومهرجان «برليناله»، من أكبر المهرجانات السينمائية في العالم، إضافة إلى كان والبندقية.