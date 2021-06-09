جلسة أليف شافاك في «طيران الإمارات للآداب» على «يوتيوب»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، التسجيل الكامل لجلسة أليف شافاك، التي جرى تنظيمها في مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2021، وأدارتها أحلام بلوكي، مديرة المهرجان.

تتطرق الجلسة إلى أحدث روايات الكاتبة أليف شافاك، «10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب»، إضافة إلى مفهومي المواطنة العالمية والإنسانية المشتركة. تتاح الجلسة مجاناً للمشاهدة على اليوتيوب مع الترجمة إلى اللغة العربية. والجدير بالذكر أن هذه الجلسة هي واحدة من سلسلة الجلسات، التي تتيحها مؤسسة الإمارات للآداب على قناة «يوتيوب» لعموم الجمهور.

سوف يتم إعلام المشتركين في القناة بكل المستجدات، وعند إتاحة جلسات جديدة. وشهد مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته 13 مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين أبرزهم: أمين معلوف وأليف شافاك وليمن سيساي، وذلك في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير.