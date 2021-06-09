محاضرة عن العطور بالتراث المحلي في «الفهيدي»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف حي الفهيدي التاريخي في دبي، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، محاضرة تخصصية عن تاريخ العطور في التراث المحلي يصاحبها معرض «العطور تاريخ وأصالة»، وذلك في مبادرة إلى إحياء الموروث الثقافي والاجتماعي الإماراتي.

وتُعقد المحاضرة التخصصية في بيت رقم 19 بحي الفهيدي التاريخي يوم الخميس (17 يونيو). ويقام المعرض المصاحب للمحاضرة من 17 وحتى 19 يونيو، يشارك به 30 عارضاً من أصحاب من التركيبات العطرية الشذيّة. فيما سيتمكن حضور المحاضرة التي يقدمها علي العوضي، المتخصص في العطور، من التعرف إلى مصادر المواد العطرية.

مسؤولية ثقافية

وقال ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي: يأتي دعم «دبي للثقافة» لهذه الندوة انطلاقاً من مسؤوليتها الثقافية والمجتمعية بوصفها الجهة الحكومية المسؤولة عن تمكين قطاع الثقافة والإبداع في دبي.

دعم

قال ناصر جمعة بن سليمان: يندرج المعرض المصاحب للندوة أيضاً ضمن حرص «دبي للثقافة» على حماية هذه حرفة «العطور والدخون» من الاندثار، ودعم الطاقات الإماراتية، وتوفير منصة لعرض إنتاجاتهم أمام زوار المنطقة، بما يسهم في تمكين القطاع الثقافي والإبداعي.