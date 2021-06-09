«دبي أوبرا» تستضيف موسماً موسيقياً حافلاً 19 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تقدّم الأوركسترا السيمفونية الأرمنية، بقيادة المدير الفني والقائد الرئيسي سيرجي سمباتيان، عروضها الرائعة على خشبة مسرح «دبي أوبرا» وسط أجواء ساحرة لا مثيل لها فيما تُقدّم مجموعة «سميت إيفينت غروب»، بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة ودبي أوبرا، الدورة الأولى من تاريخ الموسيقى الكلاسيكية: مهرجان «الشرق الأوسط السيمفوني».

في 19 يونيو، سيتصدّر الحفل الافتتاحي لمهرجان «الشرق الأوسط السيمفوني» ضيف الشرف جوزيف كاليجا. وستؤدي الأوركسترا السيمفونية الأرمنية جميع الحفلات الموسيقية لمهرجان «الشرق الأوسط السيمفوني» تحت إشراف قائد الأوركسترا الشهير سيرجي سمباتيان.

وتضمّن الحفل في اليوم نفسه، تقديم مجموعة من روائع المؤلفين الأوروبيين البارزين. وسيستمتع جمهور الأوبرا خلال اليوم الثاني للمهرجان، 20 يونيو، بإبداعات عازفَيّن من نخبة المواهب العالميّة، وهما عازفة الكمان جي يونج ليم، ويتصدّر الجزء الثاني من الحفل الموسيقي ريمي جينييه.

«إن كلاسيكا»

من ناحية أخرى، ستنظّم المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة، بالشراكة مع «سميت إيفينت غروب»، مهرجان الموسيقى الدولي «إن كلاسيكا» في مدينة دبي، وذلك اعتباراً من 28 أغسطس وحتى 26 ديسمبر.

8

من المقرر أن تسافر ثماني فرق أوركسترا سيمفونية شهيرة من مختلف أنحاء العالم إلى دبي لإحياء هذا الحدث، بما فيها الأوركسترا الفيلهارمونية الملكيّة، وأوركسترا راينلاند بالاتينات الألمانيّة، وأوركسترا السيمفونية الأرمنية.