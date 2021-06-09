سيلفي شمس البارودي وحسن يوسف في سن الـ75 يثير ضجة

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي بعيد ميلادها الـ75 بالتقاط سيلفي مع زوجها الفنان حسن يوسف، ليوثقا أحدث ظهور لهما منذ غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة خلال صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي بصحبة زوجها وهما يجلسان جنبًا إلى جنب في لقطة وثقتها على طريقة السيلفي.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي الفنانة، مشيدين بجمالها رغم مرور الزمن، مؤكدين أن ملامحها لم تختلف كثيرًا عن ملامحها فترة الشباب.

وجمعت قصة حب كبيرة جدًا عرفها كل النجوم والنجمات، بين الفنانة شمس البارودي وحسن يوسف وكللت بالزواج، ورغم أنها لم تكن الزيجة الأولى للفنان لكنهما استطاعا أن يحققا نجاحًا كبيرًا فيها باستمرارها حتى الآن.

الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، تزوجا عام 1972 وأنجبا ناريمان، عمر، عبدالله، ومحمود.

بعد الزواج، اشترط حسن يوسف على زوجته ألّا تقدم أي أفلام إلا معه وبالفعل كان، حتى اعتزلت الفنانة الفن في عز شهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982.