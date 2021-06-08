تجارب ناجحة

هناك بعض التجارب الناجحة في التسويق الأممي وبناء صور المدن، يمكن استلهامها، ومنها: في نهاية السبعينيات تم إنشاء شعار «أنا أحب نيويورك». «I - NY». لتعزيز السياحة في مدينة نيويورك. وتم استخدام الشعار في كافة المنتجات التذكارية والخرائط والمنتجات التجارية المختلفة التي تهم السياح، وانتشر في أرجاء الولاية.

ونجاح التطبيق في نيويورك كان ملهماً لعدد كبير من المدن حول العالم، في تقليد الأسلوب المستخدم تماماً بحروف مختصرة!. وبطبيعة الحال من المؤكد أن دبي تقوم بدرو عالمي رائد حالياً، على صعيد تعزيز اسمها ومكانتها الدولية، ولكن أيضاً يجب البناء عليه وتطويره ليحقق ما تستحقه دبي والإمارات من مكانة ومنزلة متفردة عالمياً في المجال.

وهناك أيضاً، ممارسات ناجحة جداً لتسويق المدن عبر المناسبات الرياضية العالمية. وبعض المدن ركزت على المؤتمرات المتخصصة لاستقطاب المهتمين من حول العالم..والإنتاج الفني بكافة أنواعه مؤثر جداً، مثلاً فيلم «سيد الخواتم» حفز السياح لزيارة نيوزيلندا. أيضاً اسكتلندا ازدهرت سياحاً بعد تصوير فيلم «قلب شجاع» في أراضيها.