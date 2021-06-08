أطلقت الإمارات مجموعة من المبادرات الإنسانية التي تعزز التسامح العالمي ولقاء أبناء كافة الديانات في المعمورة، وكذا تتبنى نهجاً إنسانياً فريداً، حيث حققت بهذا مكانة عالمية نوعية عززت دورها كمنارة للخير والوئام. ومن المؤكد أن جميع ذلك يشكل مقومات نوعية لقوتها الناعمة، ويمكنها اسثمارها لتعزيز مكانتها كوجهة ومقصد لكافة الناس والسياح، ومن أمثلة ذلك:

1 البيت الإبراهيمي.

2 وزارة التسامح والتعايش.

3 إطلاق الدولة مبادرات وفعاليات متنوعة تواكب احتياجات جميع من يعيشون ويتعايشون على أرضها ( أكثر من 200 جنسية). كما تحقق أعلى معدلات السعادة وفقاً لمؤشرات السعادة العالمية.