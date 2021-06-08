«موشنجيت دبي» تستعد لمفاجأة الزوار

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد «موشنجيت دبي»، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من سينما هوليوود في المنطقة، لتصبح الوجهة المثالية خلال هذا الصيف، بتوفير عدد كبير من الألعاب الداخلية ضمن أجواء مكيفة.

ومن خلال العروض الصيفية سيحظى الزوار بمراوح رذاذ حديثة ومرطبات لا متناهية عند حجز تذاكر الدخول الخاصة هذه. ويمكن إعادة تعبئة كوب المرطبات بالمشروبات الغازية أو الشاي المثلج طوال اليوم مجاناً والاستمتاع بالهواء البارد المنبعث من مروحة الرذاذ وقضاء يوم مريح وممتع. كما ستوفر موشنجيت دبي طوال فترة الصيف خدمة التنقل بسيارات «باغي» داخل المتنزه مقابل 20 درهماً للشخص طوال اليوم.

تذاكر العروض الصيفية متوفرة بسعر 195 درهماً وهي تشمل الدخول ومروحة رذاذ ومرطبات طوال اليوم.

وتماشياً مع الإجراءات الصحية الوقائية، تحرص «موشنجيت دبي» على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع الإرشادات الحالية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي والممارسات الدولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن «موشنجيت دبي» تضم خمس مناطق: استديو سنترال الواقعة في بوليفارد مدخل المنتزه وتتيح الانتقال إلى أجواء مماثلة لمواقع التصوير في مشاهد مدينة نيويورك. وكولومبيا بيكتشرز التي تمنح الزائر الفرصة لتجربة ألعاب من سبعة أفلام. ودريم وركس: وهي منتزه داخلي بالكامل. وليون غيتس، المنطقة التي تجسد أول منتزه للألعاب في العالم مستوحى من عالم «ذا هانجز جميز». والسنافر: وهي تتيح للأطفال والعائلات الدخول في مغامرة عالم السنافر الخيالي.