«نصوص وشهادات» حول شعر الأطفال في المغرب

المصدر: مراكش - البيان

أجمع مشاركون في المنتدى الحواري «شعر الأطفال في المغرب: نصوص وشهادات»، والذي نظمته دار الشعر في مراكش، ضمن سلسلة ندواتها المخصصة للموسم الرابع، على ضرورة الاهتمام بالكتابات الموجهة للطفل في النسيج الثقافي والفني المغربي. ورغم حداثة وجدة التجربة الشعرية الموجهة للطفل، فإن خصوصية النص الشعري، يفترض وعياً حاداً بهذه الفئة العمرية، وحاجياتها النفسية والمعرفية، وخصوصية النص البنائية والمعرفية، وحواريته مع أجناس تعبيرية من مجالات متعددة. كما توقف المشاركون عند سمات التجربة المغربية، من خلال نماذج الرواد والتجارب الحديثة، والتي أفرزت منجزاً متواضعاً، يحتاج لمزيد من الاجتهاد والتخصيص.