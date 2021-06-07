«فنان» تعزز مبادرات دعم المبدعين الإماراتيين

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف علي عبيد الحفيتي المدير العام لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن إطلاقهم بطاقة «فنان» الخاصة بالفنانين الإماراتيين الموهوبين في المجالات الفنية المتنوعة، التي جاءت بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وذلك في إطار حرص سموه على خلق بيئة محفزة للدعم المهني للفنانين الإماراتيين، وتقديم المشورة الفنية الدائمة لهم من قبل نخبة من المتخصصين في الأكاديمية.

وأوضح أن البطاقة تتضمن مجموعة من الامتيازات، توفرها الأكاديمية لحامليها من خلال تبنيهم واطلاعهم على المشهد الفني محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب إتاحة الفرص للفنانين الإماراتيين الموهوبين بتطوير شبكة علاقاتهم وتبادل الخبرات مع الفنانين داخل الدولة وخارجها، من خلال توفير منصة فنية تدعمهم، وتنشر أعمالهم عن طريق التشجيع والتحفيز ورفع مستوى الكفاءة لديهم، التي تعزز من هويتهم الوطنية.

وأضاف الحفيتي: إن الأكاديمية ستعمل على مواصلة دعم هذه المواهب الوطنية ومساعدة حاملي بطاقة «فنان» للمشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية، التي تنظمها الأكاديمية، إضافة إلى إفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم، ضمن قاعات ومسرح الأكاديمية وتأمين فرص إعداد المعارض الفردية والجماعية في الإمارات والخارج، إضافة إلى تخصيص مساحة إعلانية لإنتاجهم الفني على مواقع التواصل الاجتماعي في الأكاديمية.

وأشار إلى أن البطاقة متاحة لجميع الإماراتيين الموهوبين فنياً من الجنسين، بعمر 16 عاماً وما فوق داخل الدولة، وذلك في الفنون البصرية والمسرحية والموسيقى والباليه والغناء، من لديهم سيرة ذاتية فنية، تحتوي على مشاركات وأعمال فنية، لافتاً إلى أن على الراغبين بالحصول على معلومات حول عضوية بطاقة (فنان) الدخول على موقع الأكاديمية الرسمي، للتعرف على شروط التسجيل.