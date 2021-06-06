حلقة دراسية عن «النبي القدوة» باللغة الهندية

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حلقة دراسية بعنوان «النبي القدوة» باللغة الهندية، استقطبت 100 دارس ودارسة من داخل الدولة وخارجها «عن بعد».

وتأتي الحلقة - التي قدمها جاويد خطيب تنفيذي أول أنشطة ثقافية من إدارة المركز - ضمن سلسلة الحلقات التي تقدم كل شهر بلغة مختلفة وتعنى بشرح شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، المتمثلة بشخصيته وحياته وأخلاقه، وذلك في إطار خطة التوعية الدينية للعام 2021.

وأشارت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسين، إلى أن سلسلة حلقات «النبي القدوة» استقطبت ما يزيد على 200 دارس ودارسة من داخل الدولة وخارجها، وتقدم باللغات الملاوية والفرنسية والإنجليزية والهندية.

ولفتت إلى أنه يتم توجيه الدروس بمختلف اللغات بهدف رفع المستوى الثقافي الإسلامي للمسلمين والمسلمين الجدد، وتزويد الدارسين باختلاف ثقافاتهم بأهم المفاهيم الإسلامية عن طريق معرفة السيرة النبوية.

يذكر أن حلقات «النبي القدوة» ترشد المنتسبين إلى مكارم الأخلاق وتعينهم على اكتسابها بالاستناد إلى تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإظهار القدوة الحسنة الطيبة في كل أقواله وأفعاله، وتزويد المشاركين بأهم المفاهيم التي تعكس سماحة الدين الإسلامي والأخلاق والتعاليم التي يدعو إليها.