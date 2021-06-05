رحيل مترجم القرآن محمد أبو ليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الدكتور محمد أبو ليلة أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

وقد نعت جامعة الأزهر وكلية اللغات والترجمة، الدكتور محمد أبو ليلة الذي وافته المنية صباح الأحد الماضي، شاكرة له جهده في نشر صحيح الدين للمتحدثين بغير اللغة العربية.

وذكرت أن الدكتور محمد أبو ليلة، قام بترجمة القرآن الكريم، وهو صاحب الشروحات السلسة للقرآن الكريم، وكان عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ولد الراحل عام 1942 بجمهورية مصر العربية، وله أربعة أولاد وهو متزوج من الدكتورة نورشيف عبدالرحيم مصطفى رفعت، أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر، حاصلة على الدكتوراة من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة 1988.

وله العديد من الخبرات الوظيفية حيث أشرف على أكثر من مائة رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه).

1970- معيد بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر ، وخطيب منتدب بالمساجد الكبرى بالقاهرة.

1975- عضو بعثة جامعةُ الأزهر بالمملكة المتحدة لدراسة الدكتوراه.

1992- أستاذ مساعد ورئيس شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

1996- أستاذ زائر بجامعة الإمام محمد بن سعود (عمادة البحث العلمي).

2007-2001- أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

2004-2002 رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية المفتوحة – القاهرة.

2004 - رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية.

2005- ساهم في إنشاء شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، ولا يزال يتولى الإشراف عليها.

تميز في الشعر والأدب، وكان على صلة دائمة بأدباء مصر وشعرائها الكبار، وحرص دائما على حضور المحاضرات والندوات التي كانت تعقدها رابطة الأدب الحديث، ونادي القصة، والجمعية الجغرافية، وقصر ثقافة الغوري، واشتُهر في الشعر والخطابة من المرحلة الثانوية، ولٌقّب بـ"شاعر الأزهر" منذ أواسط الستينات.

أقام وشارك في العديد من المؤتمرات والمعسكرات الشبابية، وكان من أوائل من نظم فصول تقوية لطلاب قريته بالمجان.