الربابة العربية تصدح بألحان روسية

المصدر: دبي - البيان

من أعمال ألينا بودزوروفا عزف أمس عازف الربابة المصري، حسن معتز، في افتتاح مهرجان «المواهب» الموسيقي الذي يقام في العاصمة الثقافية الروسية بطرسبورغ، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وصرح عازف الربابة، حسن معتز، الذي يشارك في الفعالية الثقافية، بأن الموسيقى هي اللغة التي تجمع الشعوب جميعاً، ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يضم برنامج الحفل أعمالاً باستخدام آلات موسيقية شرقية تقليدية، وأيضاً آلات سيمفونية غربية. وحول آلة الربابة يقول معتز: «تتكون آلة الربابة عادة من وترين، أحدهما معدن، والآخر من شعر الحصان، أما الآلة التي سوف أعزف عليها الليلة فقد استخدم في صنع وتريها شعر الحصان وحده».

وليست هذه المرة الأولى التي يعزف فيها عازف الربابة المرموق في روسيا، فقد زار روسيا من قبل، وعزف في قاعات موسكو.