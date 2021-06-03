جائزة العويس للإبداع تكرّم الروائي والإعلامي شاكر نوري

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت جائزة العويس للإبداع في دورتها السابعة والعشرين الروائي والإعلامي العراقي شاكر نوري في فئة الجوائز الثقافية الخاصة في حفل أقيم في ندوة الثقافة والعلوم، بحضور حشد من المثقفين والأدباء.

حيث كرمت الجائزة عدداً من المبدعين في مجالات أدبية وفكرية وثقافية متنوعة.

يذكر أن شاكر نوري، يعمل حاليا في الصَّحافةِ والإعلام والتدريس الجامعي في دبي، ونالَ جائزةَ ابن بطوطة لأدَبِ الرٍّحلات عن كتابه "بطاقةُ إقامة في برجِ بابِل. يَوميَّات باريس" 2013، وحاز على جائزة كتارا للرواية العربية للعام 2017.