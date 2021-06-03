احتفاء بنجاح برنامج «الجِمرق»

المصدر: دبي - البيان

في إطار تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين جمارك دبي، والجهات الحكومية لتحقيق الجودة في الأداء والارتقاء لإنجاح فعاليات وبرامج الدائرة، كّرم أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، عبد الله بن حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والداعم لإنتاج برنامج «الجِمرق» الذي حقق نجاحاً مبهراً خلال شهر رمضان الماضي، والذي تمت إذاعته عبر أثير إذاعة «الأولى» وإذاعة «دبي للقرآن» من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لا سيما أن البرامج شهد متابعة قوية من قِبل مسؤولين وشخصيات اعتبارية، وحقق شعبية واسعة في المجتمع، لما قدمه البرنامج من حلقات ذات زخم شديد ومناقشته لقضايا مهمة ألقت الضوء على جوانب عدة للممارسات غير القانونية التي تتصدى لها جمارك دبي وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وجهود الدائرة في التصدي لكافة أنواع عمليات التهريب، كما أن البرنامج استضاف كوكبة من المسؤولين في جمارك دبي ومن الجهات الداعمة أيضاً.

ويأتي التكريم انطلاقاً من استراتيجية جمارك دبي في تعزيز التواصل وتقدير الجهود التي بذلها الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية الذين عملوا بكل جهد لإبراز جهود الدائرة ومبادراتها خلال الفترة الماضية.

وخلال التكريم أعرب مدير عام الدائرة عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المؤسسات الإعلامية، مثنياً على دورها التوعوي والتنويري في دعم الأهداف الاستراتيجية مع إبراز مبادرات الدائرة والترويج لجهودها بمهنية عالية.