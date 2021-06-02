«الإمارات للآداب» يرفع جلسة ملالا على «يوتيوب»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، على قناتها على يوتيوب التسجيل الكامل لجلسة ملالا التي جرى تنظيمها في مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2021، وقامت بإدارة الجلسة الإماراتية علياء المنصوري، مع الترجمة باللغة العربية.

ولا تزال الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي، أصغر حائز لجائزة نوبل في العالم، تدافع عن حق الفتيات في التعليم، إذ لم تثنها عن إصرارها محاولة حركة طالبان اغتيالها عام 2012 في منزلها في وادي سوات في باكستان. وقد تخرجت ملالا حديثاً في جامعة أكسفورد وتخصصت في مجال السياسة والفلسفة والاقتصاد.