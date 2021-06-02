تمديد «كونتاكت هاي» حتى 30 يونيو الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت منارة السعديات، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع سول، منصة الثقافة وأنماط الحياة العصرية الرائدة على مستوى المنطقة عن تمديد معرض «كونتاكت هاي: سرد بصري لتاريخ هيب هوب»، معرض التصوير الفوتوغرافي، حتى 30 يونيو hg[hvd. والذي يفتح أبوابه يومياً في الفترة من 3 إلى 30 يونيو من الساعة 10 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وكان المعرض انطلق في 15 ديسمبر الماضي، ويتم تنظيمه أول مرة خارج الولايات المتحدة، في أبوظبي، ويأخذ الزوار في رحلة عبر تشكيلة واسعة من الصور الفوتوغرافية والألبومات وأغلفة المجلات والتذكارات التي توثّق مسيرة ثقافة هيب هوب على مدار 40 عاماً.