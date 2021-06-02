كريستل بشارة تطلق من دبي أول لوحاتها الرقمية عبر «التوكنات»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تشتهر الفنانة اللبنانية العالمية كريستل بشارة بأنماطها الديناميكية وألوانها التعبيرية الثورية، وقدرتها على ابتكار لوحات باستخدام الرسم بالزيت والأكريليك لتصوير المشاعر المعقدة وكذلك تصوير الحالة الإنسانية.

تتضمن أساليبها الفنية إنشاء رسومات تشبه الاستنسل يتم دمجها مع خطوط الوسائط المختلطة الحديثة لتشكيل لوحات خيالية متعددة الطبقات، وتم عرض أعمالها الفنية جميع أنحاء العالم بتقدير وطلب كبيرين، خصوصاً من صالات العرض في طوكيو وميلانو وبروكسل وفرنسا. وقد نالت استحساناً كبيراً في الإمارات العربية المتحدة أيضاً، حيث فازت بجائزة الفنان المقيم 2018 في معرض فنون العالم.

إصدارات محدودة

في السياق، تطلق الفنانة العالمية والمقيمة في دبي كريستل أول عمل فني رقمي لها عبر التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) يحمل صورة ساتوشي ناكاموتو، الشخصية المستعارة المزعوم أنها أنشأت عملة «البيتكوين»، لتجسد عبرها المخترع «ناكاموتو» وهو يزيل القناع، لترمز للانتقال إلى الموارد المالية اللامركزية من خلال تقنية قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain) وتطور الفن الرقمي.

ستكون اللوحة متاحة للبيع عبر التوكنات غير القابلة للاستبدال، ومن جانب آخر سوف يتم إطلاق سلسلة من اللوحات المحدودة الإصدار (25 إصداراً محدوداً فريداً)، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع OpenSea، وهو أكبر سوق رقمي في العالم لمقتنيات العملات المشفرة والتوكنات وسيحصل المشتري على اللوحة الحقيقية للفن الرقمي من هذه المجموعة يتم إرساله مباشرة بالبريد. كما ستقدم الفنانة للحاصلين على اللوحة شهادة موثقة لإثبات ملكيتها.

قوة إبداع

حول أعمالها الجديدة تقول كريستل بشارة التي تمتلك استوديو خاصاً بها في برج «أونيكس» بشارع الشيخ زايد: «أحترف الفن الرقمي منذ سنوات، وأردت المشاركة في هذه التقنية بمجرد أن علمت بها. يسعدني أن أرى التقدير الذي يتلقاه الفن الرقمي أخيراً.

لسنواتٍ، كان عليّ أن أوضح للناس أن الفن الرقمي ليس بأي حال أدنى من الفن التقليدي الحرفي ويجب تقدير كليهما بشكلٍ خاص. وبصفتي فنانة احترفت الفن التقليدي والرقمي، يمكنني القول إنه لإنشاء كل قطعة، نحن بحاجة للقوة والإبداع نفسهما، علماً أن واحدة منهما فقط تُصنع وتُعرض باستخدام الأدوات الحديثة».