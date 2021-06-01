«العويس للإبداع» تحتفي بالمكرمين والفائزين بدورتها الـ 27

المصدر: (دبي - البيان)

ضمن الفعاليات الجماهيرية لندوة الثقافة والعلوم، تحتفي جائزة العويس للإبداع في دورتها الـ 27، يوم غد، بالمكرمين والفائزين. وسوف تكرم الجائزة شخصية العام الثقافية، وهي إحدى الشخصيات الإماراتية التي منحت العطاء للساحة الثقافية، كما يتم تكريم شخصيات عربية، كان لها بصمتها الثقافية والإبداعية، ضمن الجائزة الثقافية الخاصة.

وسوف تعلن جوائز المسابقات العامة التي تتضمن مسابقة البحوث (الدراسات الإنسانية - الدراسات التطبيقية)، وأفضل بحث عن الإمارات (الدراسات الإنسانية - الدراسات التطبيقية)، والابتكار العلمي، أفضل كتاب. وجوائز الإبداع الأدبي والثقافي (شعر – قصص – روايات – مسرح - أعمال مترجمة – أفضل مدونة على شبكة الإنترنت – أفضل موقع يوتيوب – أفضل برنامج ثقافي محلي – أفضل فيلم وثائقي قصير).

وأفضل عمل فني (الرسم – الخط العربي – التصوير – النحت والخزف – البوستر). ومسابقات الشباب تحت 30 عاماً، التي تتضمن مسابقة البحوث (الدراسات الإنسانية - الدراسات التطبيقية)، وأفضل عمل فني للشباب (الرسم – الخط العربي – التصوير – النحت والخزف – البوستر).