الشارقة للفنون تفتح باب المشاركة في «الشارقة وجهة نظر 9»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، عن فتح باب المشاركة في الدورة التاسعة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر»، والتي ستقام في 18 سبتمبر المقبل في استوديوهات الحمرية.

وتدعو المؤسسة المصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم لتقديم أعمالهم الفوتوغرافية مع حرية اختيار مواضيعهم وأساليبهم الفنية، على أن تندرج تحت إحدى الفئات التالية: التصوير المفاهيمي، التصوير الصحفي والتوثيقي، التصوير التجريبي، والتصوير الأدائي، وستقوم لجنة التحكيم المكونة من عمار العطار، شام عنباشي، محمد كيليطو، وعلياء الشامسي بالاختيار النهائي للأعمال التي ستعرض في هذه النسخة، كما ستختار لجنة التحكيم فائزاً واحداً في كل فئة للحصول على جائزة قدرها 1500 دولار أمريكي.

آخر موعد لتقديم الطلبات هو الساعة 11:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، 3 يوليو المقبل. ويجب على الراغبين بالمشاركة تقديم وصف موجز لأعمالهم يتضمن مفهوم أو موضوع الأعمال، الموقع، وتاريخ كل صورة، إضافة إلى الوسيلة التي تم استخدامها لالتقاط الصورة، وإرسال نبذة ذاتية مختصرة مع لمحة موجزة عن ممارسة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بهم، عبر البريد الإلكتروني: photo@sharjahart.org.

وقد شارك في النسخة السابقة من المعرض 39 مصوراً من 20 دولة، قدموا مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تروي قصصاً معبّرة عن التجارب الشخصية والحياة المجتمعية، وتتبنى مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية لتعكس مشاهد الظروف الإنسانية، والمناظر الحضرية، والمشاهد الطبيعية، وسيناريوهات مستقبلية من وحي الخيال.

يهدف معرض «الشارقة وجهة نظر» إلى تطوير واقع الفوتوغراف، وتعزيز إبداعات المصورين، وتشجيع وتعميق حضورهم في المجتمع الثقافي على نطاق واسع، وأعلنت المؤسسة عن دعوتها المفتوحة الأولى في صيف 2013، حيث دعت المصورين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لإرسال أعمالهم التي تندرج تحت موضوع «الحياة والمناظر الطبيعية في الشارقة»، وناقشت النسخ اللاحقة من المعرض مواضيع مختلفة عبر السنوات مثل، «البورتريه الشخصي» و«الأداء» و«العمارة والمشهد الحضري».