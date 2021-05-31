«ناشئة الشارقة» يتجاوزون تحديات ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

انطلاقاً من حرصها على تدريب منتسبيها على مختلف مهارات قطاع ريادة الأعمال؛ نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان «تحديات في طريقك لريادة الأعمال».

نُفذ البرنامج الذي قدمه المستشار والإعلامي هزاع إبراهيم المنصوري، بهدف إكساب المنتسبين مهارات تأسيس المشاريع الريادية الصغيرة، والتغلب على التحديات التي تواجه رواد الأعمال في تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع.

تعرف المنتسبون إلى نبذة عامة حول خطوات تأسيس مشروع ريادي، بداية باختيار الفكرة وإعداد الدراسة الأولية لقياس مدى حاجة السوق إلى المشروع، وأهمية دراسة الجدوى قبل البدء في تنفيذ المشروع، ومروراً بإعداد الدراسات الفنية والتسويقية وتحديد الفئة المستهدفة، إضافة إلى الدراسة المالية، وصولاً إلى كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع قائم من حيث تحديد المكان والتجهيزات وإصدار الرخصة التجارية والنظام الداخلي لإدارة المشروع واختيار موظفين أكفاء لضمان نجاح المشروع، ومهارات التسويق وتسعير المنتجات.

واستعرض المنصوري نقاطاً مهمة في اختيار الفكرة الريادية، وأهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال في تحويل الفكرة إلى مشروع قائم، سواء على أرض الواقع أولاً من خلال الفضاء الإلكتروني، إضافة إلى مجموعة من الأخطاء التسويقية المؤثرة في نجاح المشروع، وكيفية إدارة الأموال والتدفقات النقدية.

وقدم المنصوري مجموعة من النصائح الريادية المهمة، التي تساعد رواد الأعمال في نجاح مشاريعهم وتمكنهم من التميز على المنافسين في السوق بعيداً عن التقليد.

وعبّر فارس صالح آل علي أحد منتسبي مركز ناشئة واسط عن سعادته للمشاركة في البرنامج، وقال: «تعلمت خلال البرنامج أسباب نجاح المشروع من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة قبل البدء في تنفيذ المشروع، منها هل الوقت مناسب لبدء المشروع، وهل المنتجات التي سأبيعها موسمية أم تناسب السوق على مدار العام؟».