«ناشئة الشارقة» يتعلمون مهارات استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومركز الشارقة الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامجاً افتراضياً عن بُعد، لمنتسبي ناشئة الشارقة بعنوان «مهارات استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي»؛ بهدف تدريبهم على الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتأهيلهم لصنع محتوى هادف عبر حساباتهم الشخصية.

قدم البرنامج الذي نُفذ على مدار يومين بالتعاون مع مركز إتش دي تي سي للتدريب والاستشارات، فراس سواس مستشار تدريب وتطوير وظيفي ومؤسسي، مستعرضاً مجموعة من المحاور المهمة بطريقة تفاعلية.

وتعرف المنتسبون إلى مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، ولمحة تاريخية عن مواقع التواصل وخصائصها وأهميتها في التواصل مع الآخرين بسرعة وسهولة، وتعلموا كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض المدرب أنواع المواقع على شبكة الإنترنت، وقدم تعريفاً للشبكات الاجتماعية وأهميتها وأشهر مواقعها بداية بفيسبوك وتويتر، ومروراً بيوتيوب وإنستغرام وواتساب، وصولاً إلى لينكد إن.

وتطرق المدرب إلى إيجابيات وسلبيات وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي وقدم مجموعة من النصائح التي تتيح الفرصة للمنتسبين في الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، وبناء جمهور عريض، وتابع المنتسبون أمثلة لأهم التطبيقات التي تزيد التفاعل وتجذب المتابعين.