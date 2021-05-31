«الثقافة والشباب» تعلن تشكيل لجنة تحكيم جائزة البردة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الثقافة والشباب، تشكيل لجنة تحكيم جائزة البردة، في دورتها السادسة عشرة، التي تهدف إلى الحفاظ على الفنون التقليدية الإسلامية، والاعتزاز بالثقافة والتراث الإسلامي المتسامح، والمنفتح على العالم.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من: سالم فيصل القاسمي، العنود بوخماس، وسام شوكت، الدكتورة هدى سميتسهوزين- أبي فارس، اردشير مجرد تاكستاني، هيا الكتبي، مصعب الدوري، الدكتور أحمد مصطفى، محمد مندي، ماجد اليوسف، ثريا سيد، وحاجي نور الدين، تاج السر حسن، محمد علاّن، عبيدة البنكي، عدي الأعرجي، عبد الرزاق المحمود.

نخبة

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «سعداء بالإعلان عن تشكيل لجنة تحكيم جائزة البردة، حيث تضم اللجنة نخبة من المتخصصين في فئات الجائزة المختلفة، الذين يتمتعون بخبرات واسعة، تمكنهم من مراجعة وتقييم الأعمال المرشحة للجائزة، بكل مصداقية وشفافية، بما ينسجم مع روح المبادرة، التي جاء إطلاقها احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف».

وأضافت معاليها: «على مدى سبع عشرة سنة الماضية، عملنا من خلال جائزة البردة، على نشر وإبراز إبداعات الفن الإسلامي، وتقديمه إلى العالم، بما يظهر القيم الإنسانية والحضارية التي شكلت مضامينه عبر مئات السنين، وقد حفّزت الجائزة نهضة فنية إسلامية، أضافت الكثير إلى واقع الفنون العالمية، كما عملنا على أن تكون الجائزة بوابة وقناة للمبدعين، وتكريمهم وتشجيعهم على الاستمرار في الإبداع والابتكار».

وكانت وزارة الثقافة والشباب، أعلنت عن فتح باب التسجيل للجائزة خلال الفترة من 17 مايو، وحتى 17 يونيو 2021، في فئات الجائزة، وهي: فئة الزخرفة، وفئة الخط التقليدي والحديث، وفئة الشعر النبطي والفصيح، وفئة الخطوط الطباعية العربية.

وحددت الوزارة عدد الفائزين من كل فئة في الدورة الحالية، حيث سيتم تكريم 5 فائزين عن فئتي الزخرفة والخط التقليدي، و4 فائزين عن فئتي الخط والشعر النبطي والفصيح، وفائز واحد و10 مرشحين نهائيين في فئة الخطوط الطباعية العربية، علماً بأنه لا يمكن تقديم العمل الفني الواحد لأكثر من فئة من فئات الجائزة.

وستجتمع لجنة التحكيم في شهر نوفمبر المقبل، لإجراء تقييم نهائي للأعمال الفنية المشاركة، وسيتم إخطار جميع المشاركين بنتائج الجائزة، التي ستعلن بالتوازي مع مهرجان البردة، الذي سيقام في ديسمبر المقبل، أثناء فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.